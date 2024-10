Iltempo.it - “Spiegazioni non convincenti”. Il portavoce Unifil è brutale con Israele

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Anche le guerre hanno regole, questa sembra che ne abbia molte poche, ledisugli attacchi non convincono". A parlare così è Andrea Tenenti,della United Nations Interim Force in Lebanon (), in un'intervista a La Stampa. I combattimenti "in alcuni casi sono molto vicini, la scorsa settimana gli israeliani erano a qualche metro dalla base irlandese, e anche gli avamposti italiani 1-31 e 1-32A, a ridosso della Linea Blu, sono stati colpiti sempre dagli israeliani. Per quale motivo? Colpire le telecamere non vuol dire colpire Hezbollah, colpire l'illuminazione all'interno di una base o colpire una torretta all'interno del quartier generale Onu ferendo dei militari è un attacco mirato.