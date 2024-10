Sollicciano cade a pezzi, qui la dignità è morta (Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 – Avere l’acqua calda in cella (e non solo), ha stabilito con un’ordinanza il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, è un diritto, ma il filosofo del diritto Emilio Santoro, fondatore de L’Altro Diritto e professore ordinario all’Università di Firenze, è parzialmente soddisfatto del risultato ottenuto dall’accoglimento del ricorso presentato dalla sua associazione. Certo, l’ordinanza inverte l’onere della prova sulle condizioni di detenzione (il magistrato Claudio Caretto, nel rigettare il ricorso, diceva che l’Amministrazione Penitenziaria poteva semplicemente dichiarare errate le asserzioni del detenuto, contraddicendole, senza provare che erano sbagliate, ma il reclamo appena accolto sostiene che l’Amministrazione deve provare e non dichiarare che il ristretto ha detto il falso). Lanazione.it - Sollicciano cade a pezzi, qui la dignità è morta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 – Avere l’acqua calda in cella (e non solo), ha stabilito con un’ordinanza il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, è un diritto, ma il filosofo del diritto Emilio Santoro, fondatore de L’Altro Diritto e professore ordinario all’Università di Firenze, è parzialmente soddisfatto del risultato ottenuto dall’accoglimento del ricorso presentato dalla sua associazione. Certo, l’ordinanza inverte l’onere della prova sulle condizioni di detenzione (il magistrato Claudio Caretto, nel rigettare il ricorso, diceva che l’Amministrazione Penitenziaria poteva semplicemente dichiarare errate le asserzioni del detenuto, contraddicendole, senza provare che erano sbagliate, ma il reclamo appena accolto sostiene che l’Amministrazione deve provare e non dichiarare che il ristretto ha detto il falso).

L’acqua calda in cella è un diritto : Sollicciano ha 90 giorni per adeguarsi - Il tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di un detenuto, il cui caso era diventato noto lo scorso luglio. . Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday L’acqua calda è un diritto. Allora il magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo relativo alle. . . Anche in carcere. (Firenzetoday.it)