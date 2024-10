Sinner-Djokovic oggi, finale Atp Shanghai: quando giocano, orario e dove vederla in tv (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik affronta il serbo per la nona volta in carriera Jannik Sinner giocherà oggi la finale del Masters 1000 di Shanghai. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne Novak Djokovic. Appuntamento alle 10.30 ora italiana in diretta tv e streaming per quello che sarà l'ottavo incrocio tra i due. In semifinale Sinner ha superato in Sbircialanotizia.it - Sinner-Djokovic oggi, finale Atp Shanghai: quando giocano, orario e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik affronta il serbo per la nona volta in carriera Jannikgiocheràladel Masters 1000 di. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne Novak. Appuntamento alle 10.30 ora italiana in diretta tv e streaming per quello che sarà l'ottavo incrocio tra i due. In semiha superato in

Djokovic batte Fritz e raggiunge Sinner in finale a Shanghai - Sinner, sicuro di terminare al primo posto Atp la propria stagione, e Djokovic si affronteranno ancora una volta in finale, con il serbo che è in vantaggio 4-3 nei precedenti. (Adnkronos) – Sarà Novak Djokovic a sfidare Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Shanghai. it: Notizie dallo Sport Italiano. (Seriea24.it)

Sinner batte Machac e vola in finale a Shanghai : affronterà Djokovic - . “Machac ha tanto talento, un tennis fantastico e aggressivo. Il secondo set scivola via senza sussulti fino al nono game, quando Sinner si complica la vita con un doppio fallo che offre a Machac una palla break: l’azzurro rimedia e con 2 vincenti si aggiudica il game. Ogni finale è diversa, devo giocare il meglio possibile per trovare le giuste soluzioni”. (Seriea24.it)

Sinner-Djokovic oggi - finale Atp Shanghai : quando giocano - orario e dove vederla in tv - 30 ora italiana in diretta tv e streaming per quello che sarà l'ottavo incrocio tra i due. Appuntamento alle 10.