Sinner batte Djokovic e trionfa al Masters di Shanghai (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner trionfa a Shanghai. L’azzurro numero uno del mondo ha conquistato il Masters 1000 in Cina superando in finale il serbo Novak Djokovic 7-6 6-3 in un’ora e 37’ di gioco. Per Sinner è il settimo titolo in stagione, il numero 17 della carriera. L’italiano ha battuto il 24 volte campione del Grande Slam per 7-6 (4), 6-3. Sinner ha messo a segno otto aces e 22 vincenti contro i quattro e i 12 di Djokovic. L’altotesino non ha mai affrontato un break point. Per il Sinner si tratta del 17esimo titolo in carriera e il settimo del 2024. Djokovic puntava al suo centesimo titolo a livello di tour. Solo Jimmy Connors con 109 titoli e Roger Federer con 103 hanno raggiunto il traguardo del secolo nel tennis maschile. Metropolitanmagazine.it - Sinner batte Djokovic e trionfa al Masters di Shanghai Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik. L’azzurro numero uno del mondo ha conquistato il1000 in Cina superando in finale il serbo Novak7-6 6-3 in un’ora e 37’ di gioco. Perè il settimo titolo in stagione, il numero 17 della carriera. L’italiano ha battuto il 24 volte campione del Grande Slam per 7-6 (4), 6-3.ha messo a segno otto aces e 22 vincenti contro i quattro e i 12 di. L’altotesino non ha mai affrontato un break point. Per ilsi tratta del 17esimo titolo in carriera e il settimo del 2024.puntava al suo centesimo titolo a livello di tour. Solo Jimmy Connors con 109 titoli e Roger Federer con 103 hanno raggiunto il traguardo del secolo nel tennis maschile.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner trionfa a Shanghai - Djokovic battuto in finale - (Adnkronos) – Jannik Sinner batte Novak Djokovic in finale e vince l'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del… L'articolo Sinner trionfa a Shanghai, Djokovic battuto in finale proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Puppo : “Le parole di Sinner mi preoccupano per il caso WADA. Non penso Djokovic torni quello di prima” - L’esperto di tennis ha comunque lasciato uno spiraglio aperto per rivedere il ribattezzato Nole ai massimi livelli: “Io penso che Djokovic avrà ancora una possibilità di giocare una finale Slam. Perché il livello ormai sta scendendo. Quando Sinner a un certo punto ha iniziato ad aprire l’angolo sul diritto di Djokovic, lì il serbo faceva fatica ad arrivare, forse anche influenzato dal problema ... (Oasport.it)

Djokovic ha visto qualcosa di familiare in Sinner : “Io l’ho fatto per anni - è stato impressionante” - Il campione serbo, battuto in finale a Shanghai, riconosce i meriti di Jannik e ammette: "Ha qualcosa che mi ricorda me stesso per tanti anni della carriera ed è riuscito a restare costante, giocando sempre ad alti livelli".Continua a leggere . (Fanpage.it)