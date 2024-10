Sicurezza sul lavoro mille ispezioni in più sui cantieri ogni anno dal 2025 al 2027

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) FIRENZE – Messaggi istituzionali nella giornata nazionale dedicata alle vittime degli incidenti sul. “Lasulè priorità assoluta per la Regione Toscana, impegnata in azioni che consentano di ridurre infortuni e la catena delle morti”. Lo ha detto il presidente Eugenio Giani in occasione della 74esima Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul, che si celebra il 13 ottobre Il presidente ha partecipato a Firenze all’inaugurazione della panchina bianca in memoria delle vittime delpromossa da Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi sul) al Giardino Caduti sulin piazza Enrico Mattei, a poche centinaia di metri dal cantiere di via Mariti, dove nello scorso febbraio persero la vita 5 operai.