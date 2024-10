Sammy Basso diventerà beato? Il vescovo di Vicenza: “Lo chiedono in molti, ci vuole tempo” (Di domenica 13 ottobre 2024) Vicenza, 13 ottobre 2024 - Sammy Basso potrebbe diventare beato. La morte del ricercatore vicentino affetto da progeria continua a mostrare segnali di grande stima e di affetto, tanto da mettere in campo il desiderio, espresso da molti, perché si avvii il processo di beatificazione. Stroncato da un malore all’età di 28 anni - che per un malato di progeria è quasi un miracolo, visto che mediamente l’aspettativa di vita si aggira intorno ai vent’anni - Sammy è diventato un’icona di coraggio, resilienza e fede. “In questi giorni è emerso il profilo spirituale di Sammy, che ha espresso una santità nella vita ordinaria assieme a una profondità interiore straordinaria”, ha detto il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, durante un evento a Mestre. Ilrestodelcarlino.it - Sammy Basso diventerà beato? Il vescovo di Vicenza: “Lo chiedono in molti, ci vuole tempo” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 -potrebbe diventare. La morte del ricercatore vicentino affetto da progeria continua a mostrare segnali di grande stima e di affetto, tanto da mettere in campo il desiderio, espresso da, perché si avvii il processo di beatificazione. Stroncato da un malore all’età di 28 anni - che per un malato di progeria è quasi un miracolo, visto che mediamente l’aspettativa di vita si aggira intorno ai vent’anni -è diventato un’icona di coraggio, resilienza e fede. “In questi giorni è emerso il profilo spirituale di, che ha espresso una santità nella vita ordinaria assieme a una profondità interiore straordinaria”, ha detto ildi, Giuliano Brugnotto, durante un evento a Mestre.

