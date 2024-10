Riforma Pensioni 2025, nessuna uscita anticipata nel Piano strutturale inviato all’Ue? (Di domenica 13 ottobre 2024) Il governo italiano si appresta a intraprendere una revisione significativa del sistema Pensionistico, come delineato nel recente Piano strutturale a medio termine. Questo documento, introdotto dal nuovo Patto di Stabilità dell’Unione Europea, è vincolante per l’Italia e altri Paesi membri che superano i limiti imposti dalle regole comunitarie sui bilanci. Il Piano, che mira a definire una strategia di rientro dal debito della durata di quattro anni (estendibile fino a sette), affronta il tema delle Pensioni in modo diretto e senza ambiguità. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha più volte sottolineato la complessità della situazione del sistema previdenziale italiano, nonostante i tagli effettuati in passato. .com - Riforma Pensioni 2025, nessuna uscita anticipata nel Piano strutturale inviato all’Ue? Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il governo italiano si appresta a intraprendere una revisione significativa del sistemastico, come delineato nel recentea medio termine. Questo documento, introdotto dal nuovo Patto di Stabilità dell’Unione Europea, è vincolante per l’Italia e altri Paesi membri che superano i limiti imposti dalle regole comunitarie sui bilanci. Il, che mira a definire una strategia di rientro dal debito della durata di quattro anni (estendibile fino a sette), affronta il tema dellein modo diretto e senza ambiguità. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha più volte sottolineato la complessità della situazione del sistema previdenziale italiano, nonostante i tagli effettuati in passato.

Giorgetti “Piano strutturale di bilancio ambizioso ma realistico” - ROMA (ITALPRESS) – Un documento ambizioso ma realistico, che affronta i problemi principali del Paese e delinea un percorso di rientro dai deficit accumulati negli anni recenti. Il governo ritiene di poter conseguire una riduzione rapida del rapporto tra indebitamento netto e il Pil per portare l’Italia al di fuori dalla procedura di deficit eccessivo a partire dal 2027. (Unlimitednews.it)

Ministro Giorgetti presenta il piano strutturale di bilancio - Presentato dal Ministro dell’economia Giorgetti il piano strutturale di bilancio. Servizio di Augusto Cantelmi The post Ministro Giorgetti presenta il piano strutturale di bilancio first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Rosato (Azione) : In piano strutturale di bilancio non si affronta la crescita - (Agenzia Vista) Roma, 9 ottobre 2024 L'intervista del deputato di Azione in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Iltempo.it)