Rastrellamento di Calice Il gesto eroico delle donne | Pane e vino ai partigiani

(Di domenica 13 ottobre 2024) La direttiva del generale Kesselring per una “settimana di lotta contro le bande” tra l’8 e il 14 ottobre 1944 investì anche la Resistenza spezzina e lunigianese, in particolare nelse. Il, ha scritto Daniele Bucchioni “Dany”, comandante del Battaglione Val di Vara della Colonna Giustizia e Libertà, "era nell’aria da alcune settimane". "Era noto che i tedeschi non si erano rassegnati allo smacco subito il 3 agosto precedente nella zona di Ghiacciarno-Casoni. Giunsero ben presto notizie che i tedeschi, al rientro da questo, misero fra i loro obiettivi più pressanti quello della distruzione del Val di Vara. Misero una taglia sulla testa del comandante ma i primi sicari, inviati con abiti ed armi, a Villagrossa furono catturati".