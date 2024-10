"Quando finirà l'ottobrata". MeteoGiuliacci: ora c'è la data (Di domenica 13 ottobre 2024) La settimana inizierà all'insegna del bel tempo e dell'alta pressione con temperature che sfioreranno anche i 30 gradi, soprattutto sulle regioni meridionali. Almeno questa è la previsione degli esperti del sito MeteoGiuliacci.it. Ma l'ottobrata non durerà a lungo. A partire da mercoledì 16 ottobre, infatti, un sistema depressionario si sposterà dalla Penisola iberica verso le regioni del nord-ovest. Ulteriore peggioramento si registrerà nella giornata di giovedì 17 Quando il maltempo si estenderà su tutto il resto della nostra Penisola. E forse il maltempo potrebbe proseguire anche durante il prossimo fine settimana. Iltempo.it - "Quando finirà l'ottobrata". MeteoGiuliacci: ora c'è la data Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La settimana inizierà all'insegna del bel tempo e dell'alta pressione con temperature che sfioreranno anche i 30 gradi, soprattutto sulle regioni meridionali. Almeno questa è la previsione degli esperti del sito.it. Ma l'non durerà a lungo. A partire da mercoledì 16 ottobre, infatti, un sistema depressionario si sposterà dalla Penisola iberica verso le regioni del nord-ovest. Ulteriore peggioramento si registrerà nella giornata di giovedì 17il maltempo si estenderà su tutto il resto della nostra Penisola. E forse il maltempo potrebbe proseguire anche durante il prossimo fine settimana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo sciopero dei treni che oggi ha paralizzato l’Italia : quando finirà e perché è stato indetto - comI maggiori disagi tra i viaggiatori si sono registrati a Milano, Firenze e Napoli. comLe sigle autonome Cub Trasporti e Sgb avevano convocato per oggi lo sciopero nazionale dei treni che potrebbe raggiungere un’adesione di oltre il 70%. Il gruppo Fs aveva avvertito che lo sciopero dalle 21 di sabato fino alle 20 e 59 di questa sera poteva avere “un impatto significativo sulla circolazione ... (Notizie.com)

Temptation Island 2024 aggiunge una settima puntata : ecco quando finirà il docu-reality - Tuttavia, non è ancora chiaro se il settimo appuntamento sarà incentrato sulle coppie rimaste in gioco, o se sarà dedicato ad approfondire i rapporti tra fidanzati ed ex fidanzati un mese dopo la fine delle registrazioni. Il viaggio dei sentimenti delle coppie rimaste in gioco a Temptation Island si allunga di una settimana. (Movieplayer.it)

Allerta meteo - "la perturbazione è arrivata". Sottocorona : dove colpisce e quando finirà - Quanto durerà? Già venerdì 4 ottobre la situazione "si attenua molto", anche se precipitazioni continueranno a insistere sul nordest, sul versante Adriatico. Sottocorona chiarisce che parliamo di "maltempo forte" per cui le autorità hanno diramato varie allerte. Il maltempo colpirà "sicuramente il nord-est, tutta la zona fra nord e centro, e sulle zone di nord ovest". (Iltempo.it)