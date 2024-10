Lanazione.it - Prevenire i tumori. Mese dello screening. Visite gratuite e incontri

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Prosegue ildi, nelle Signe, con tanti appuntamenti per parlare di prevenzione dei, insieme alle associazioni del territorio, ai medici di medicina generale e alla Fondazione Ant Italia Onlus. A Lastra è in corso la distribuzione di volantini e materiale informativo insieme alle Misericordie di Lastra e Malmantile, oltre che negli studi medici. Due le giornate diper i cittadini residenti a Lastra a Signa e Signa, organizzate dalla Fondazione Ant, con il sostegno dei due Comuni e di Farmapiana, oltre che con la collaborazione della Sezione Soci le Signe di Unicoop Firenze e col patrocinio dell’Ausl Toscana Centro: giovedì 17 ottobre "Progetto mammella" per le donne sotto i 45 anni agli studi medici Farmapiana in via dei Macelli a Signa (in orario 9-13/14-18); mercoledì 30 "Progetto Melanoma" nella stessa sede (in orario 8.40-13.20 e 14-17.20).