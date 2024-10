Patto per il Nord, a Vimercate si torna a parlare di autonomia e federalismo (Di domenica 13 ottobre 2024) Molti militanti della Lega Nord, fondata da Umberto Bossi e Gianfranco Miglio, alcuni un po’ avanti con gli anni, ma anche molti giovani, si sono dati appuntamento nella tenuta ‘La Ludovica’ di Vimercate per dar vita all’associazione ‘Patto per il Nord’. L’iniziativa, voluta da Paolo Grimoldi, ultimo segretario eletto della Lega Lombarda, e dall’ex ministro Roberto Castelli, nasce oggi con l’intento di tornare a parlare di Nord, autonomia e federalismo, distaccandosi dal partito di Matteo Salvini, che molti tra i presenti considerano un traditore. “Noi siamo la Lega, quella autonomista nata dal progetto di autonomia amministrativa. Siamo sempre stati qui, sono altri che hanno deviato”, spiegano i militanti. “Il senso dell’attuale Lega, che ha persino eliminato la parola ‘Nord’, segue una direzione di politica nazionale dove già altri partiti si sbranano”. Lapresse.it - Patto per il Nord, a Vimercate si torna a parlare di autonomia e federalismo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Molti militanti della Lega, fondata da Umberto Bossi e Gianfranco Miglio, alcuni un po’ avanti con gli anni, ma anche molti giovani, si sono dati appuntamento nella tenuta ‘La Ludovica’ diper dar vita all’associazione ‘per il’. L’iniziativa, voluta da Paolo Grimoldi, ultimo segretario eletto della Lega Lombarda, e dall’ex ministro Roberto Castelli, nasce oggi con l’intento dire adi, distaccandosi dal partito di Matteo Salvini, che molti tra i presenti considerano un traditore. “Noi siamo la Lega, quella autonomista nata dal progetto diamministrativa. Siamo sempre stati qui, sono altri che hanno deviato”, spiegano i militanti. “Il senso dell’attuale Lega, che ha persino eliminato la parola ‘’, segue una direzione di politica nazionale dove già altri partiti si sbranano”.

