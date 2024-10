Parte la ginnastica dolce. Iscrizioni ancora aperte ai corsi per gli anziani (Di domenica 13 ottobre 2024) Un corso di ginnastica dolce per anziani. Inizieranno domani i corsi organizzati dal Comune di Carmignano con la polisportiva Colline Medicee, per i residenti pensionati o che abbiano compiuto i 65 anni. Le Iscrizioni sono ancora aperte. I corsi si svolgeranno a Seano, negli impianti sportivi Bocca di Stella (martedì e giovedì, ore 9-10 e 10-11) e nella palestra della scuola Q. Martini (lunedì e giovedì, ore 16.30-17.30); a Comeana, nella palestra della scuola elementare (lunedì e giovedì, ore 16.45-17.45); a Carmignano, nella palestra della scuola media (martedì e giovedì, ore 17-18 e 18-19). Il costo è di 100 euro, con iscrizione e pagamento direttamente in palestra il primo giorno di attività . E’ necessario il certificato medico. Lanazione.it - Parte la ginnastica dolce. Iscrizioni ancora aperte ai corsi per gli anziani Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un corso diper. Inizieranno domani iorganizzati dal Comune di Carmignano con la polisportiva Colline Medicee, per i residenti pensionati o che abbiano compiuto i 65 anni. Lesono. Isi svolgeranno a Seano, negli impianti sportivi Bocca di Stella (martedì e giovedì, ore 9-10 e 10-11) e nella palestra della scuola Q. Martini (lunedì e giovedì, ore 16.30-17.30); a Comeana, nella palestra della scuola elementare (lunedì e giovedì, ore 16.45-17.45); a Carmignano, nella palestra della scuola media (martedì e giovedì, ore 17-18 e 18-19). Il costo è di 100 euro, con iscrizione e pagamento direttamente in palestra il primo giorno di attività . E’ necessario il certificato medico.

