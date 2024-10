“Non riesco a sentire più le dita ma non dimenticherò mai questo giorno”: il messaggio inquietante lasciato sulla cima dell’Eagle Peak da un escursionista scomparso (Di domenica 13 ottobre 2024) “Non riesco a sentire le mie dita e gli occhiali sono appannati a causa del tempo impietoso”: questo il messaggio che Austin King, 22 anni, ha scritto sul registro che si trova sulla cima dell’Eagle Peak, 3.448 metri, in Wyoming. Il messaggio risale allo scorso 17 settembre quando il ragazzo, che lavora proprio dentro il parco di Yellowstone, è scomparso. Le ricerche sono iniziate lo scorso 20 settembre e i soccorritori hanno trovato il suo campo e i suoi oggetti personali nell’area di Howell Creek da dove si gode di una vista pittoresca della montagna Eagle Peak. Ilfattoquotidiano.it - “Non riesco a sentire più le dita ma non dimenticherò mai questo giorno”: il messaggio inquietante lasciato sulla cima dell’Eagle Peak da un escursionista scomparso Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “Nonle miee gli occhiali sono appannati a causa del tempo impietoso”:ilche Austin King, 22 anni, ha scritto sul registro che si trova, 3.448 metri, in Wyoming. Ilrisale allo scorso 17 settembre quando il ragazzo, che lavora proprio dentro il parco di Yellowstone, è. Le ricerche sono iniziate lo scorso 20 settembre e i soccorritori hanno trovato il suo campo e i suoi oggetti personali nell’area di Howell Creek da dove si gode di una vista pittoresca della montagna Eagle

