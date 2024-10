New Zealand-Ineos oggi, America’s Cup 2024: orari, programma, tv, streaming (Di domenica 13 ottobre 2024) oggi domenica 13 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la seconda giornata della America’s Cup. Si torna in acqua a Barcellona per il Match Race che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo, Team New Zealand e Ineos Britannia sono pronte per fronteggiarsi nuovamente in un testa a testa rovente. I Kiwi si presenteranno all’appuntamento forti delle due vittorie ottenute ieri pomeriggio e conducono per 2-0 la serie al meglio delle tredici regate (trionfa chi ne vince sette). Peter Burling sono sembrati decisamente più performanti, a bordo di una barca apparsa nettamente superiore in bolina. L’equipaggio di Ben Ainslie dovrà inventarsi una magia per mettere in difficoltà la corazzata oceanica e non rischiare di trovarsi pesantemente sotto nel punteggio alla vigilia di due giorni di riposo che precedono il fondamentale doppio appuntamento di mercoledì. Oasport.it - New Zealand-Ineos oggi, America’s Cup 2024: orari, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024)domenica 13 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la seconda giornata dellaCup. Si torna in acqua a Barcellona per il Match Race che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo, Team NewBritannia sono pronte per fronteggiarsi nuovamente in un testa a testa rovente. I Kiwi si presenteranno all’appuntamento forti delle due vittorie ottenute ieri pomeriggio e conducono per 2-0 la serie al meglio delle tredici regate (trionfa chi ne vince sette). Peter Burling sono sembrati decisamente più performanti, a bordo di una barca apparsa nettamente superiore in bolina. L’equipaggio di Ben Ainslie dovrà inventarsi una magia per mettere in difficoltà la corazzata oceanica e non rischiare di trovarsi pesantemente sotto nel punteggio alla vigilia di due giorni di riposo che precedono il fondamentale doppio appuntamento di mercoledì.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos vuole riaprire la finale contro New Zealand - C’era molta attesa e curiosità per capire la reale potenza di New Zealand, che ha disputato solamente le varie sessioni di regate preliminari, prendendo parte senza far classifica al double round robin che ha aperto la Louis Vuitton Cup. Dopo aver battuto Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton Cup Ineos Britannia è tornata sulla terra a margine delle due nette sconfitte contro i detentori del ... (Oasport.it)

New Zealand ha la barca più veloce? Superiorità netta di bolina su Ineos - ma di poppa… - Il Defender è stato impeccabile nel doppio incrocio andato in scena nelle acque di Barcellona, risultando chiaramente superiore rispetto al Challenger of Record e muovendo due passi importanti verso il raggiungimento dei sette successi che consentono di conquistare la Vecchia Brocca. . La maggiore caratura in poppa non sembra per il momento bastare a INEOS Britannia per creare dei seri ... (Oasport.it)

Coppa America : Ineos ancora ko - New Zealand vola sul 2-0 - E così la giornata numero uno della finale di America's Cup nelle acque di Barcellona sorride al Team Emirates che si porta avanti 2-0 dopo due grandi prestazioni contro Ineos Britannia, recente vincitrice della Louis Vuitton Cup contro Luna Rossa. Il tutto grazie a una prima regata vinta in grande controllo contro Britannia che ha chiuso con 41'' di ritardo e una seconda dominata nell'ultima ... (Quotidiano.net)