Milan-Udinese, probabile formazione: Fonseca verso il turnover? Milan-Udinese, probabile formazione rossonera. Secondo 'Il Corriere dello Sport', Paulo Fonseca potrebbe puntare al turnover per sabato

Probabili formazioni di Milan-Udinese : ottava giornata Serie A 2024/2025 - Morata e Abraham in attacco, Pulisic e Leao sulle fasce. Le probabili formazioni di Milan-Udinese Milan (4-4-2): Maignan; Royal, Gabbia, Tomori, Terracciano; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham Ballottaggi: – Indisponibili: Sportiello, Jovic, Bennacer, Florenzi, Calabria Squalificati: Theo Hernandez Udinese (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Ekkelenkamp, ... (Sportface.it)

Le probabili formazioni di Milan-Udinese : ottava giornata Serie A 2024/2025 - Di seguito, ecco le possibili mosse dei due allenatori. . Gabbia e Tomori saranno i due difensori centrali. Le probabili formazioni di Milan-Udinese, match dell’ottava giornata di Serie A 2024/2025, in programma alle 18:00 di sabato 19 ottobre, nella cornice dello stadio San Siro, dove Paulo Fonseca insegue tre punti cruciali nel cammino dei rossoneri. (Sportface.it)

Verso Milan-Udinese - da Terracciano a Loftus-Cheek : quanti cambi per Paulo Fonseca - Al rientro dalla sosta per le Nazionali, il Milan si troverà di fronte una delle sorprese del campionato: l‘Udinese, che farà visita a San Siro. La scelta di Moncada Potrebbe collezionare minutaggio anche Yunus Musah, che da quando Fofana ha preso in mano le chiavi del centrocampo, è sceso notevolmente nelle gerarchie del tecnico portoghese. (Dailymilan.it)