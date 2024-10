Lopinionista.it - Medio Oriente, Tajani: “Aspettiamo le scuse di Israele per attacco basi Unifil”

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) CAPRI – “Vogliamo veramente avere spiegazioni,le. La decisione di fare un’inchiesta è già un passo in avanti, siamo in contatto costante con tutte le autorità dicompreso il presidente Herzog per avere informazioni. Una cosa è certa: i soldati italiani non si toccano, sono lì per portare la pace, non sono terroristi di Hezbollah, nessuno può permettersi di attaccare soldati italiani che stanno facendo il loro dovere”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Antonio, intervenendo al 39esimo convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria, parlando dell’israeliano ain Libanpo dove è presente anche un contingente di soldati italiani.