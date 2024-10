L’operaio morto in cantiere. Una targa per Ielpo, il fratello: "Grazie ma l’avrei voluto qui" (Di domenica 13 ottobre 2024) A dare inizio alla cerimonia di inaugurazione dell’ultima tratta della Metropolitana 4 è stato, alle 10 di ieri mattina, il disvelamento della targa in memoria e in onore di Raffaele Ielpo, L’operaio morto il 13 gennaio del 2020 in uno dei cantieri della nuova linea, anzi nel cantiere aperto proprio in piazza Tirana, quello dal quale si è realizzata la stazione di San Cristoforo, la stazione che ieri ha ospitato l’inaugurazione dell’ultima tratta della Blu, la stessa stazione nella quale si trova ora la targa in sua memoria. morto mentre contribuiva a realizzarla, Ielpo. morto sul lavoro. La targa è stata svelata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. La banda musicale del Comune ha poi suonato il Silenzio. Ilgiorno.it - L’operaio morto in cantiere. Una targa per Ielpo, il fratello: "Grazie ma l’avrei voluto qui" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A dare inizio alla cerimonia di inaugurazione dell’ultima tratta della Metropolitana 4 è stato, alle 10 di ieri mattina, il disvelamento dellain memoria e in onore di Raffaeleil 13 gennaio del 2020 in uno dei cantieri della nuova linea, anzi nelaperto proprio in piazza Tirana, quello dal quale si è realizzata la stazione di San Cristoforo, la stazione che ieri ha ospitato l’inaugurazione dell’ultima tratta della Blu, la stessa stazione nella quale si trova ora lain sua memoria.mentre contribuiva a realizzarla,sul lavoro. Laè stata svelata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. La banda musicale del Comune ha poi suonato il Silenzio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’operaio morto al ponte Morandi. Un paese in lacrime per Marco tra musica e sciarpa della Roma - C’erano gli amici conosciuti al Borgo, il datore e i colleghi di lavoro e i rappresentanti delle altre aziende cittadine operanti nel settore metalmeccanico, più una ventina di altri amici saliti dalla Capitale, che si sono stretti attorno ai genitori, alla sorella e al fratello di Marco nel rito religioso che ha preceduto il viaggio verso il piccolo cimitero di Gricignano. (Lanazione.it)

“Le sere prima della tragedia”. Tra gli amici dell’operaio morto : strazio per la fine di Marco Ricci - Sansepolcro (Arezzo), 6 ottobre 2024 – La maledizione del Ponte Morandi di Genova: sei anni fa la tragedia, adesso una vittima sul lavoro ad essa comunque collegata, poichè si stava allestendo il Memoriale per ricordare le vittime di quel disastro. “Siamo stati i primi a fare conoscenza con Marco quando una quindicina di anni fa è venuto al Borgo – sottolineano – e da allora siamo rimasti ... (Lanazione.it)

Treni - proclamato uno sciopero di due ore per Attilio Franzini - l’operaio morto investito - Lo hanno proclamato i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Bologna insieme alle categorie di riferimento. 30 di ieri, 4 ottobre, a San Giorgio di Piano. Uno sciopero di due ore, alla fine di tutti i turni e orari di lavoro, per martedì 8 ottobre, per manutenzioni ferroviarie, per il settore edile e metalmeccanico, per ricordare Attilio Franzini, l’operaio 47enne investito e ucciso da un treno alle 4. (Tg24.sky.it)