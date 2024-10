LIVE Sinner-Djokovic 7-6, 5-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: resta il break di vantaggio da difendere (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Let sulla prima. 5-3 In rete la risposta dell’italiano. Ora si decide tutto nel prossimo gameb. 40-0 Larga la risposta di rovescio di Sinner. 30-0 Ancora una battuta vincente con traiettoria esterna. 15-0 Ace esterno del serbo. 5-2 Djokovic proprio scoraggiato. Sbaglia completamente un rovescio lungolinea non da lui. Palla fuori di metri. Seconda di servizio. 40-15 Lungo il diritto lungolinea dell’italiano. 40-0 Servizio e diritto di Sinner. Altro missile che lascia immobile il serbo. 30-0 Bordata esterna con la battuta da parte di Sinner. Palla sulla riga. 15-0 Djokovic sparacchia via un diritto centrale. 4-2 Stavolta in rete la risposta di rovescio dell’italiano. 40-30 Impressionante risposta di diritto lungolinea di Sinner che era molto fuori dal campo. 40-15 Battuta incisiva al centro, lunga di poco la risposta dell’azzurro. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 7-6, 5-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: resta il break di vantaggio da difendere Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALet sulla prima. 5-3 In rete la risposta dell’italiano. Ora si decide tutto nel prossimo gameb. 40-0 Larga la risposta di rovescio di. 30-0 Ancora una battuta vincente con traiettoria esterna. 15-0 Ace esterno del serbo. 5-2proprio scoraggiato. Sbaglia completamente un rovescio lungolinea non da lui. Palla fuori di metri. Seconda di servizio. 40-15 Lungo il diritto lungolinea dell’italiano. 40-0 Servizio e diritto di. Altro missile che lascia immobile il serbo. 30-0 Bordata esterna con la battuta da parte di. Palla sulla riga. 15-0sparacchia via un diritto centrale. 4-2 Stavolta in rete la risposta di rovescio dell’italiano. 40-30 Impressionante risposta di diritto lungolinea diche era molto fuori dal campo. 40-15 Battuta incisiva al centro, lunga di poco la risposta dell’azzurro.

LIVE Sinner-Shelton 3-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : nessun punto in risposta per l’italiano - 30-0 Prima vincente al centro di Sinner. 30-0 Prima vincente al corpo. 6. Partenza a razzo dell’americano. 1-1 Ancora una buona seconda di Sinner. Aspettiamoci comunque scambi piuttosto brevi in questa partita. Sinner deve aggrapparsi al servizio e attendere una occasione in risposta. Ancora nessun punto per Sinner in risposta. (Oasport.it)