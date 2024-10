Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: i Kiwi dominano la terza regata, poi la cancellazione salva Ben Ainslie

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:38 New Zealand che invece potrà entrare nei giorni di riposo con la sicurezza del 3-0. Da capire quando verrà recuperata race-4, semente mercoledì oppure se il programma subirà variazioni. 15:37 Tutto sommato una buona notizia per Ineos Britannia, che avrà maggior tempo per capire i propri errori e soprattutto se sussistono i margini per mettere i bastoni tra le ruote ai neozelandesi. 15:34 Arriva la comunicazione ufficiale: le regate odierne finiscono qui. Non ci sono e non ci saranno a breve le condizioni per far partire il quarto match race. 15:30 Regia internazionale che ci fa rivedere la partenza dellaprecedente che ha provocato la penalità ad Ineos. I foil delle imbarcazioni erano davvero vicinissimi, questione di pochi metri. 15:27 Ennesimo slittamento, stavolta alle 15.35.