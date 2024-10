Ilfattoquotidiano.it - L’ira di Meloni con Netanyahu e la frustrazione dei militari chiusi nei bunker per i raid: “Non decide lui se si va via dal Libano, ma l’Onu”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Non fossero bastati gli attacchi degli ultimi tre giorni contro i caschi blu, ripetuti e sempre più aggressivi, domenica mattina è arrivata la minaccia esplicita di Israele: “È giunto il momento di rimuovere l’Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah”. A quel punto il nervosismo che da giorni corre sull’asse Roma-Tel Aviv è diventato vera e propria irritazione, veicolata direttamente da Palazzo Chigi a Benjamined esplicitata, in maniera neanche troppo felpata, dai massimi verticiin diretta televisiva. L’assedio che stanno vivendo da giorni iitaliani che fanno parte del contingente Unifil in, sotto tiro dell’Idf nelle proprie basi e costretto a trascorrere diverse orenei, si è trasformato in una telefonata dura di Giorgianei confronti del premier israeliano.