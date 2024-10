Le minacce al figlio, poi la resa dei conti a colpi d’arma da fuoco, condanne alleggerite in appello (Di domenica 13 ottobre 2024) NARDO' - Sono riusciti a concordare pene inferiori a quelle rimediate in primo grado i due uomini che il 10 settembre del 2022 si fronteggiarono a colpi d’arma da fuoco, nella stazione di servizio Q8, in via Aldo Moro, a Nardò. La Corte d’appello di Lecce, presieduta dal giudice Domenico Toni, si Lecceprima.it - Le minacce al figlio, poi la resa dei conti a colpi d’arma da fuoco, condanne alleggerite in appello Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 13 ottobre 2024) NARDO' - Sono riusciti a concordare pene inferiori a quelle rimediate in primo grado i due uomini che il 10 settembre del 2022 si fronteggiarono ada, nella stazione di servizio Q8, in via Aldo Moro, a Nardò. La Corte d’di Lecce, presieduta dal giudice Domenico Toni, si

