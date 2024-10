Lastra a Signa, va in scena ‘Il mercato di Malmantile’ di Goldoni (Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 – Prosegue la nuova e ricca stagione teatrale al Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Prossimo appuntamento il 18 ottobre alle ore 21, quando la Compagnia Il vaso di Pandora porta in scena ‘Il mercato di Malmantile’, dramma giocoso di Carlo Goldoni, con Marco Mazzoni, Roberta Targetti, Saverio Rao, Carmela Ruggiero, Fabrizio Bertelli, Andrea Valdrè, Alessandro Pesci, Gianna Giotti, Nunzia Piccolo, Monica Allodoli, Carmelina Sellitti, Riccardo Vallini, Clelia Fazio, Serena Caverni e Emanuela Paggiaro. Regia di Andrea Valdrè. Tutta la storia vede un continuo contrasto tra i contadini truffati e arrabbiati e i nobili che difendono i loro privilegi. Tutti quanti hanno in qualche modo raggirato, truffato e millantato.Nel finale le tresche si risolvono, i birbanti si puniscono e gli amori in qualche modo, con un po’ di compromessi, si ricompongono. Lanazione.it - Lastra a Signa, va in scena ‘Il mercato di Malmantile’ di Goldoni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 – Prosegue la nuova e ricca stagione teatrale al Teatro delle Arti di. Prossimo appuntamento il 18 ottobre alle ore 21, quando la Compagnia Il vaso di Pandora porta in‘Ildi, dramma giocoso di Carlo, con Marco Mazzoni, Roberta Targetti, Saverio Rao, Carmela Ruggiero, Fabrizio Bertelli, Andrea Valdrè, Alessandro Pesci, Gianna Giotti, Nunzia Piccolo, Monica Allodoli, Carmelina Sellitti, Riccardo Vallini, Clelia Fazio, Serena Caverni e Emanuela Paggiaro. Regia di Andrea Valdrè. Tutta la storia vede un continuo contrasto tra i contadini truffati e arrabbiati e i nobili che difendono i loro privilegi. Tutti quanti hanno in qualche modo raggirato, truffato e millantato.Nel finale le tresche si risolvono, i birbanti si puniscono e gli amori in qualche modo, con un po’ di compromessi, si ricompongono.

