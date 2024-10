Rompipallone.it - Klopp sotto accusa: “È una merda quello che ha fatto”

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 13 Ottobre 2024 12:30 di Federico De Milano Spunta una pesante critica verso il tecnico tedesco ex Liverpool: parole diverso di lui per una decisione che ha preso Uno degli allenatori che ha avuto un impatto maggiore nella storia del calcio recente è senza dubbio Jurgenche negli ultimi 15 anni circa è stato uno dei tecnici che ha vinto di più e che ha saputo farsi amare moltissimo in due piazze molto esigenti ma anche passionali come quella del Borussia Dortmund e del Liverpool. Il tecnico tedesco la scorsa estate ha lasciato la formazione inglese dopo ben nove anni di grandi traguardi e successi e adesso in molti si domandano quale potrà essere la sua nuova panchina.