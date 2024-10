Il compagno di scuola gli spacca il naso con una testata (Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUna testata da un compagno di scuola gli ha spaccato il setto nasale. La vittima ha 10 anni e frequenta la quinta in un istituto di Rifredi, proprio come l’aggressore, però in due classi diverse. L’episodio sarebbe avvenuto martedì Firenzetoday.it - Il compagno di scuola gli spacca il naso con una testata Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUnada undigli hato il setto nasale. La vittima ha 10 anni e frequenta la quinta in un istituto di Rifredi, proprio come l’aggressore, però in due classi diverse. L’episodio sarebbe avvenuto martedì

