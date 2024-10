Oasport.it - GTWC Europe, Lucas Auer/Maro Engel campioni Sprint Cup dopo gara-2 a Barcellona

(Di domenica 13 ottobre 2024)sono i nuovidel Fanatec GT World ChallengePowered by AWSCupla race-2 dicon la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter. L’austriaco ed il tedesco festeggiano in Spagna battendo nella finalissima la BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor. Il quarto posto nell’epilogo del campionato è stato sufficiente per la Mercedes n. 48 per ottenere il titolo, una stagione da incorniciare con quattro affermazioni ed un week-end conclusivo nettamente più competitivo rispetto alla BMW n. 32. L’ultima competizione dell’anno per quanto riguarda laCup è stata firmata dalla Porsche n. 96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser/Sven Mueller. Prima vittoria nella storia per il team tedesco e per il brand di Stoccarda nellaCupuna corsa dominata dal primo all’ultimo giro.