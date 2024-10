Isaechia.it - Grande Fratello, arriva il faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes: “Mi piace tutto di te!”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Si dice che la notte porti consiglio ma a quanto pare nella Casa delinvece ha portato tante novità fra le coppie o aspiranti tali di questa nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini. Oltre al bacio inaspettato fra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti e a Shaila Gatta che si è nuovamente avvicinata a Javier Martinez, ieri sera è andato in scena anche il confronto fraed. I due, dopo giorni di silenzio in seguito alla diretta di lunedì scorso in cui la modella brasiliana aveva palesato le sue rimostranze, affermando di essere rimasta molto delusa dal bel milanese, si sono isolati in salone per un confronto sulla fine del loro legame. L’epilogo però si è rivelato foriero di speranze per i fan della coppia. A prendere la parola è stata Helen: Non esiste la parola scegliere per me.