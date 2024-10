Giovanili spalline. L’Accademia a Ravenna per risalire la china (Di domenica 13 ottobre 2024) Non è stato l’inizio di stagione che ci si aspettava in casa Accademia Spal, che dopo quattro sconfitte di fila nelle prime giornate si è finalmente sbloccata superando 3-1 l’Isera domenica scorsa a Vigarano Mainarda. Ripensando alla storia di questo avvio di campionato, condizionato anche da un calendario in salita (Trento, Venezia e Villorba gravitano nelle posizioni di vertice), pesa parecchio il ko casalingo rimediato nella terza giornata col Tavagnacco che finora ha vinto soltanto quella partita. Adesso le biancazzurre possono guardare avanti con fiducia, ma non possono certo permettersi di alzare il piede dall’acceleratore, anche perché la classifica resta piuttosto brutta. La squadra di Leo Rossi (nella foto) occupa infatti il penultimo posto a quota tre punti, a +2 sul fanalino Ravenna Women che affronterà proprio oggi nel sesto turno del campionato di serie C femminile. Sport.quotidiano.net - Giovanili spalline. L’Accademia a Ravenna per risalire la china Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Non è stato l’inizio di stagione che ci si aspettava in casa Accademia Spal, che dopo quattro sconfitte di fila nelle prime giornate si è finalmente sbloccata superando 3-1 l’Isera domenica scorsa a Vigarano Mainarda. Ripensando alla storia di questo avvio di campionato, condizionato anche da un calendario in salita (Trento, Venezia e Villorba gravitano nelle posizioni di vertice), pesa parecchio il ko casalingo rimediato nella terza giornata col Tavagnacco che finora ha vinto soltanto quella partita. Adesso le biancazzurre possono guardare avanti con fiducia, ma non possono certo permettersi di alzare il piede dall’acceleratore, anche perché la classifica resta piuttosto brutta. La squadra di Leo Rossi (nella foto) occupa infatti il penultimo posto a quota tre punti, a +2 sul fanalinoWomen che affronterà proprio oggi nel sesto turno del campionato di serie C femminile.

