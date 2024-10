Metropolitanmagazine.it - Fermi tutti: è arrivata la collab Bershka x Twilight (e si, ne siamo già ossessionati)

(Di domenica 13 ottobre 2024) No, non è uno scherzo e questo non è il 2008:ha lanciato la capsule collection che si candida per essere la più iconica dii tempi. Stiamo parlando di, unache ha già fatto impazzire i social (in particolare Tik Tok). Si tratta infatti di una collezione che comprende diversi capi di abbigliamento, dalle tshirt agli accessori, ed è palesemente team Edward: sono infatti tantissime le stampe che ricordano l’amato Robert Pattinson (mentre sono praticamente inesistenti quelle con Jacob). Fatte alcune eccezioni, forse un po’ eccentriche per essere indossate in ufficio, per gli appassionati e collezionisti si tratta di una vera e propria manna dal cielo.