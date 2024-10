Fermano l'auto, prendono la tartaruga e si allontanano, l'appello della proprietaria: "Restituitecela!" (Di domenica 13 ottobre 2024) "Oggi alle 13:07, una Lancia Musa di colore blu si è fermata davanti casa mia in via Ortacorcia, portando via la nostra tartaruga". Lo denuncia una cittadina nel gruppo "Sei di Angri se": "Vi dico solo di riportarla indietro in quanto ha un valore affettivo per i miei figli che stanno Salernotoday.it - Fermano l'auto, prendono la tartaruga e si allontanano, l'appello della proprietaria: "Restituitecela!" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Oggi alle 13:07, una Lancia Musa di colore blu si è fermata davanti casa mia in via Ortacorcia, portando via la nostra". Lo denuncia una cittadina nel gruppo "Sei di Angri se": "Vi dico solo di riportarla indietro in quanto ha un valore affettivo per i miei figli che stanno

