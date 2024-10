Ex Milan, Leonardo: “Fondi americani? Gestire i club…” | VIDEO (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex direttore sportivo del Psg ed ex Milan Leonardo ha espresso le sue perplessità sugli investimenti americani Durante l'evento "Football Business Forum Kick-off" al Festival dello Sport, l'ex direttore sportivo del Psg ed ex Milan Leonardo ha espresso le sue perplessità sugli investimenti americani nel calcio europeo. Il VIDEO da Gazzetta.it. Pianetamilan.it - Ex Milan, Leonardo: “Fondi americani? Gestire i club…” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex direttore sportivo del Psg ed exha espresso le sue perplessità sugli investimentiDurante l'evento "Football Business Forum Kick-off" al Festival dello Sport, l'ex direttore sportivo del Psg ed exha espresso le sue perplessità sugli investimentinel calcio europeo. Ilda Gazzetta.it.

Ex Milan - Leonardo contro i fondi : non conoscono la storia dei club. L’attacco - it) Ex Milan, Leonardo contro i fondi: non conoscono la storia dei club. Se guardiamo alla situazione attuale del calcio non si è ancora arrivati a una situazione concreta di lungo termine. È difficile lavorare se non conosci il contesto della città, la tradizione e la storia del club in cui ti trovi, diventa difficile costruire un progetto per la squadra. (Dailymilan.it)

