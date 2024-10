Ilrestodelcarlino.it - Ecco un rinforzo per l’Halley Matelica. Ingaggiata la guardia Andrea Arnaldo

(Di domenica 13 ottobre 2024) La Halleyè tornata sul mercato e ha ingaggiato, classe 2002, alto 195 centimetri, che nella scorsa stagione ha vestito la canotta della Lars Salerno in serie B nazionale, dove ha viaggiato a 5,7 punti e 1,7 rimbalzi di media. Un acquisto di spessore, insomma, per tamponare l’emergenza che ha colpito il roster vigorino a seguito degli infortuni di Musci e Mazzotti.indosserà la canotta numero 0. Queste le sue prime parole da neogiocatore della Halley: "La mia decisione di venire aè stata pienamente di pancia. Avevo voglia di sentirmi parte integrante di un progetto importante e i ragazzi che ho trovato qui sono un bel gruppo, non mi hanno fatto sentire “quello nuovo”.