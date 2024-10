Cancellazioni, ritardi e disagi: domenica difficile per chi viaggia in treno (Di domenica 13 ottobre 2024) Sono molte le adesioni allo sciopero nazionale dei treni proclamato dalle sigle autonome Cub trasporti e Sgb sui temi della sicurezza, degli orari e del salario. I sindacati parlano del 70% di scioperanti, e in effetti Napoli Centrale sta vivendo una giornata molto difficile."Stanno aderendo Napolitoday.it - Cancellazioni, ritardi e disagi: domenica difficile per chi viaggia in treno Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sono molte le adesioni allo sciopero nazionale dei treni proclamato dalle sigle autonome Cub trasporti e Sgb sui temi della sicurezza, degli orari e del salario. I sindacati parlano del 70% di scioperanti, e in effetti Napoli Centrale sta vivendo una giornata molto."Stanno aderendo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vita difficile da pendolare. L’odissea sui binari di Sara tra ritardi e cancellazioni - Cosa possiamo fare per poter lavorare e studiare senza dipendere dalla malagestione altrui?". Dal 9 settembre scorso, dopo la terza estate di stop ai treni tra Tirano e Colico per consentire lo svolgimento di opere legate al potenziamento della linea, il ripristino delle corse sui binari si è rivelato un disastro pressoché quotidiano. (Ilgiorno.it)

Treni - dalle 21 e domani rischi cancellazioni e ritardi per sciopero - Scatta infatti lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane, proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Peraltro i disagi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale. com, i canali social e web del gruppo Fs Italiane, il numero verde gratuito (800892021), oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ... (Ildenaro.it)

Guasto a un treno sulla linea Bari-Pescara : ritardi e cancellazioni - Treni in ritardo e disagi per i viaggiatori lungo la linea Bari-Pescara: dalla tarda mattinata di oggi 11 ottobre la circolazione sui binari risulta fortemente rallentata a causa, si legge sul sito Viaggiatreno di Trenitalia, di "un inconveniente tecnico a un treno". Sul posto sono in corso gli... (Foggiatoday.it)