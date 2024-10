Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Massese, Pisciotta vuole i tre punti contro la Cuoiopelli

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) di Al “Masini“ di Santa Croce sull’Arno per tornare a far. Lasi è messa alle spalle l’inaspettato stop interno col Castelnuovo Garfagnana ed è vogliosa di riprendere la propria marcia. In testa a tutti il tecnico Massimilianoche è tornato a concentrarsi sulle vicende di campo lasciando nel dimenticatoio lo spiacevole episodio di cui è stato vittima nel post partita di domenica. "Penso solo ad allenare questa squadra e sono convinto che se continuerà a giocare così di partite da qui alla fine del campionato ne perderà più poche. Col Castelnuovo Garfagnana dovevamo andare al riposo sul 3 a 0 per le occasioni create. Ho rivisto attentamente la gara e posso ribadire che i ragazzi hanno fatto una buona gara e confermare che la squadra sta bene. Adesso abbiamo anche recuperato tutti gli infortunati e quindi posso permettermi tutte le scelte che voglio.