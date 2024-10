Bimba violentata a 10 anni resta incinta. Il sindaco: “Clima incandescente, intervenga la Prefettura” (Di domenica 13 ottobre 2024) Orrore a San Colombano di Collio, nel Bresciano, dove una Bimba di dieci anni è stata ripetutamente abusata mentre con la mamma era ospite di un ex albergo del paese che dal 2015 è diventato luogo di accoglienza per richiedenti asilo. E proprio un richiedente asilo avrebbe stuprato e messo incinta la bambina. Il violentatore si trova in carcere da mesi mentre madre e figlia africane sono in una casa protetta. Non è noto se la piccola abbia già avuto il bimbo né quali siano le sue condizioni, anche se nella denuncia la madre ha riferito che era silenziosa e molto spaventata. Quando l’hanno interrogato, il “mostro” si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nessuno in paese sapeva quello che accadeva nell’ex albergo di San Colombano, nemmeno il sindaco Mirella Zanini. “Il Clima è molto teso – dice Zanini – Ho chiesto un incontro con la Prefettura, che credo si svolgerà domani”. Ilgiorno.it - Bimba violentata a 10 anni resta incinta. Il sindaco: “Clima incandescente, intervenga la Prefettura” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Orrore a San Colombano di Collio, nel Bresciano, dove unadi dieciè stata ripetutamente abusata mentre con la mamma era ospite di un ex albergo del paese che dal 2015 è diventato luogo di accoglienza per richiedenti asilo. E proprio un richiedente asilo avrebbe stuprato e messola bambina. Il violentatore si trova in carcere da mesi mentre madre e figlia africane sono in una casa protetta. Non è noto se la piccola abbia già avuto il bimbo né quali siano le sue condizioni, anche se nella denuncia la madre ha riferito che era silenziosa e molto spaventata. Quando l’hanno interrogato, il “mostro” si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nessuno in paese sapeva quello che accadeva nell’ex albergo di San Colombano, nemmeno ilMirella Zanini. “Ilè molto teso – dice Zanini – Ho chiesto un incontro con la, che credo si svolgerà domani”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bimba di 10 anni abusata in un centro di accoglienza per migranti nel Bresciano - arrestato un uomo - Davanti agli operatori del centro è poi emerso l’orrore della violenza subita”. Anche l’accusato era ospite della struttura dove si trovava la bambina che con la madre aspettava il riconoscimento dello status di rifugiato. L’uomo in carcere – vicino di stanza nella struttura per migranti – si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo. (Ilfattoquotidiano.it)

Brescia - bimba di 10 anni violentata in centro migranti di Collio : sarebbe incinta - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Una bambina di dieci anni sarebbe stata violentata in un centro migranti a San Colombano (Brescia), rimanendo anche incinta. curatore Lisa Ceschi, spiega Repubblica, che riporta la notizia, ''la. (Webmagazine24.it)

Brescia - bimba di 10 anni violentata in centro migranti di Collio : sarebbe incinta - Secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra Mobile della Questura e del sostituto procuratore Lisa Ceschi, spiega Repubblica, che riporta la […]. Gli abusi denunciati dalla madre della piccola che sono state trasferite in una casa protetta Una bambina di dieci anni sarebbe stata violentata in un centro migranti a San Colombano (Brescia), rimanendo anche incinta. (Sbircialanotizia.it)