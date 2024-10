Basket: Trapani parte piano, poi arriva l’onda e Scafati non può nulla nel posticipo di Serie A (Di domenica 13 ottobre 2024) Seconda vittoria per i Trapani Shark nel posticipo di Serie A 2024-2025. La terza giornata vede i siciliani battere la Givova Scafati per 101-87 al termine di una partita ad altissimo ritmo, in cui sono in cinque ad andare in doppia cifra per i padroni di casa. Top scorer JD Notae con 20 punti e Amar Alibegovic con 19 per i granata; gli ospiti ne hanno 28 da Rob Gray e 21 da Kruize Pinkins, ma poco da quasi tutti gli altri. Si comincia subito a spron battuto: Gray, Petrucelli e Stewart indirizzano la serata dall’arco, e in generale per le due squadre è prevalente l’attacco rispetto alla difesa. La leadership cambia di continuo, ma pian piano è Scafati a prendere il largo. O meglio, lo fa proprio nell’ultimo minuto del quarto d’apertura, quello in cui Akin, Hruban e poi Stewart da tre chiudono il discorso iniziale su un convincente 25-30 a favore degli ospiti. Oasport.it - Basket: Trapani parte piano, poi arriva l’onda e Scafati non può nulla nel posticipo di Serie A Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Seconda vittoria per iShark neldiA 2024-2025. La terza giornata vede i siciliani battere la Givovaper 101-87 al termine di una partita ad altissimo ritmo, in cui sono in cinque ad andare in doppia cifra per i padroni di casa. Top scorer JD Notae con 20 punti e Amar Alibegovic con 19 per i granata; gli ospiti ne hanno 28 da Rob Gray e 21 da Kruize Pinkins, ma poco da quasi tutti gli altri. Si comincia subito a spron battuto: Gray, Petrucelli e Stewart indirizzano la serata dall’arco, e in generale per le due squadre è prevalente l’attacco rispetto alla difesa. La leadership cambia di continuo, ma piana prendere il largo. O meglio, lo fa proprio nell’ultimo minuto del quarto d’apertura, quello in cui Akin, Hruban e poi Stewart da tre chiudono il discorso iniziale su un convincente 25-30 a favore degli ospiti.

