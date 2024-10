AEW WrestleDream: Ecco il tradimento di Kyle Fletcher, Will Ospreay perde amico e titolo (Di domenica 13 ottobre 2024) Settimane intense le ultime per Will Ospreay, da un lato la sfida attesissima contro Ricochet, dall’altro i problemi con la Don Callis Family, la rottura dei rapporti e l’attacco subito da Konosuke Takeshita proprio durante il match contro Ricochet. Questa settimana a Dynamite Don Callis ha confermato che è sua la regia dietro l’attacco e ha messo in una situazione difficile Kyle Fletcher, offrendogli il cacciavite per colpire l’amico di tante battaglie. L’australiano si è rifiutato, ma è apparso molto combattuto e non ha preso le distanze dalla Family, che nel frattempo ha aggiunto nei ranghi Lance Archer. Questa notte a WrestleDream è andato in scena il triple threat match con l’International Title in palio tra il campione Ospreay e gli sfidanti Ricochet e Takeshita. Zonawrestling.net - AEW WrestleDream: Ecco il tradimento di Kyle Fletcher, Will Ospreay perde amico e titolo Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Settimane intense le ultime per, da un lato la sfida attesissima contro Ricochet, dall’altro i problemi con la Don Callis Family, la rottura dei rapporti e l’attacco subito da Konosuke Takeshita proprio durante il match contro Ricochet. Questa settimana a Dynamite Don Callis ha confermato che è sua la regia dietro l’attacco e ha messo in una situazione difficile, offrendogli il cacciavite per colpire l’di tante battaglie. L’australiano si è rifiutato, ma è apparso molto combattuto e non ha preso le distanze dalla Family, che nel frattempo ha aggiunto nei ranghi Lance Archer. Questa notte aè andato in scena il triple threat match con l’International Title in palio tra il campionee gli sfidanti Ricochet e Takeshita.

