AEW WrestleDream | AEW Rilascia una dichiarazione dopo il controverso attacco a Bryan Danielon

Il percorso di Jon Moxley per sfidare Bryan Danielson per l'AEW World Championship è stato difficile, culminando con la vittoria di Moxley. dopo il match, si è verificato un attacco feroce, che ha portato l'AEW a Rilasciare una dichiarazione ufficiale riguardo all'incidente. L'evento AEW WrestleDream 2024 al Tacoma Dome di Tacoma, Washington, si è concluso con un'emozione palpabile, con Excalibur visibilmente commosso mentre Bryan Danielson non solo ha perso il suo titolo contro Jon Moxley, ma sembrava anche essere costretto al ritiro dopo aver subito un brutale attacco alla fine del match. dopo l'incontro, Jon Moxley è stato raggiunto da Claudio Castagnoli, PAC e Marina Shafir sul ring. Moxley ha messo il titolo AEW in un sacco e ha poi tirato fuori una busta di plastica, segnalando l'intenzione minacciosa di soffocare Danielson.

