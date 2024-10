Woody Allen: cancellate le riprese del suo film ambientato in Italia (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono state cancellate le riprese autunnali del prossimo film di Woody Allen ambientato in Italia. Woody Allen aveva precedentemente dichiarato di avere una "grande storia" per un film, "una delle migliori idee" che abbia mai avuto, e che aveva solo bisogno di finanziamenti adeguati per realizzarla. Pochi mesi dopo, nel febbraio 2024, Allen è stato intervistato dal regista spagnolo David Trueba e ha lasciato intendere che potrebbe girare qualcosa in Italia già in autunno. Purtroppo, alla fine non se ne farà nulla, sembra infatti che il progetto sia stato accantonato a causa della mancanza di finanziamenti. Allen ha ribadito più volte che continuerà a fare film finché qualcuno vorrà finanziarli. Una cosa è certa: probabilmente Movieplayer.it - Woody Allen: cancellate le riprese del suo film ambientato in Italia Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono stateleautunnali del prossimodiinaveva precedentemente dichiarato di avere una "grande storia" per un, "una delle migliori idee" che abbia mai avuto, e che aveva solo bisogno di finanziamenti adeguati per realizzarla. Pochi mesi dopo, nel febbraio 2024,è stato intervistato dal regista spagnolo David Trueba e ha lasciato intendere che potrebbe girare qualcosa ingià in autunno. Purtroppo, alla fine non se ne farà nulla, sembra infatti che il progetto sia stato accantonato a causa della mancanza di finanziamenti.ha ribadito più volte che continuerà a farefinché qualcuno vorrà finanziarli. Una cosa è certa: probabilmente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mia Farrow : "Capisco perfettamente se gli attori scelgono di lavorare con Woody Allen" - In quel periodo la Farrow è apparsa in 13 film del regista. Dopo la fine della loro relazione, Allen iniziò a frequentare e poi sposò la figlia adottiva della Farrow, Soon-Yi Previn. In passato Woody Allen è stato accusato di violenza sessuale da Dylan, la figlia adottiva che il regista condivideva con l'ex compagna Mia Farrow. (Movieplayer.it)

Blue Jasmine la grandezza di Woody Allen - L’ispirazione Proprio come Jasmine, anche Ruth Madoff finì a vivere con la sorella Joan Ramon e suo marito, entrambi vittime delle truffe perpetrate da Madoff: i due avevano perso milioni di dollari a causa del marito di Ruth. La donna a cui è ispirata Jasmine Francis è infatti basata in larga parte su Ruth Madoff, moglie del truffatore di Wall Street Bernie Madoff. (Dailyshowmagazine.com)

Blue Jasmine la grandezza di Woody Allen - Anche Ruth Madoff, inoltre, fu allontanata dai suoi figli, che avevano denunciato gli imbrogli del padre: uno dei due, Mark, finì per suicidarsi nel 2011, mentre l’altro figlio, Andrew, fece pace con Ruth e le procurò una casa in cui vivere. L’ispirazione Proprio come Jasmine, anche Ruth Madoff finì a vivere con la sorella Joan Ramon e suo marito, entrambi vittime delle truffe perpetrate ... (Dailyshowmagazine.com)

Blue Jasmine - come finisce il film di Woody Allen con una Cate Blanchett da Oscar - Il ragazzo, invece, la respinge e le rinfaccia il fatto che fu lei a denunciare il padre, poiché voleva lasciarla per una donna più giovane. Blue Jasmine di Woody Allen si conclude con Jasmine che, una volta tornata a casa di sua sorella Ginger, ha un’accesa discussione con lei, che nel frattempo si è rimessa con Chili. (Cultweb.it)