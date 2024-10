Ilrestodelcarlino.it - Via dei Velini, cantiere fantasma: "Non si vedono operai da giorni. Caos traffico e affari in picchiata"

"Il disagio è grande e il danno, commercialmente parlando, è grave. Vediamo il cantiere bloccato da un po' e nessuno che ci lavora: questo non accorcia i tempi". Sono parole di sconforto e preoccupazione quelle dei commercianti di Villa Potenza e di via dei Velini a Macerata, in merito al cantiere in corso sull'arteria principale che collega la frazione al capoluogo. Da qualche tempo i cittadini non vedono nessuno lavorare al cantiere, che sembra abbandonato: anche il Carlino ha verificato e negli ultimi tre giorni non si è visto neanche uno operaio. "Chiudere una strada come questa, che collega diversi paesi, crea non poca fila e disagi – spiega Simona Valeri, del negozio Valeri Agricoltura a Villa Potenza –. La gente che deve scendere da Montanello o dintorni ne fa a meno, e questo ha una ricaduta negativa sulle attività.