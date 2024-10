Vasto incendio all'ingresso di Taranto, nube nera sulla città (Di sabato 12 ottobre 2024) Un Vasto incendio è scoppiato questa mattina alla periferia di Taranto. Una densa nube nera si è sollevata nei pressi della zona industriale, alle spalle dell'ex Ilva. La Quotidianodipuglia.it - Vasto incendio all'ingresso di Taranto, nube nera sulla città Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unè scoppiato questa mattina alla periferia di. Una densasi è sollevata nei pressi della zona industriale, alle spalle dell'ex Ilva. La

