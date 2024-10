Valerio Piccolo: “Così Paolo Sorrentino ha scelto il mio brano per ‘Parthenope” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il musicista casertano racconta alla AdnKronos l’incontro col regista partenopeo, che si è innamorato di ‘E sì arrivata pure tu”’, la canzone originale che poi ha scelto come colonna sonora per il suo ultimo film, attualmente nelle sale. Sbircialanotizia.it - Valerio Piccolo: “Così Paolo Sorrentino ha scelto il mio brano per ‘Parthenope” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il musicista casertano racconta alla AdnKronos l’incontro col regista partenopeo, che si è innamorato di ‘E sì arrivata pure tu”’, la canzone originale che poi hacome colonna sonora per il suo ultimo film, attualmente nelle sale.

Suzanne Vega è "come tutti i grandi artisti americani, che anche se diventano celebri rimangono semplici nell'animo, anche come approccio alla scrittura", rivela l'artista all'Adnkronos. 'E sì arrivata pure tu' è "un brano molto significativo per me perché nonostante io sia di Caserta è la mia prima canzone in napoletano -dice l'artista- ed ha dunque segnato un punto di svolta nella mia ...

L'artista di Caserta: "Lui è un visionario, ora il mio sogno è unire sempre più musica e cinema" Il connubio con Paolo Sorrentino "è nato in maniera molto naturale, con un ascolto della canzone da parte di Paolo che ha generato un amore immediato per il brano, che poi è entrato in modo naturale nel […].

