Unifil, la rabbia di Antonio Tajani: “I soldati italiani in Libano non si toccano, non sono Hezbollah” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il caso degli attacchi di Israele alle basi Unifil controllate dall’Italia in Libano continua a tenere banco: è stata aperta un’inchiesta. “I soldati italiani in Libano non si toccano, non sono terroristi di Hezbollah. Attendiamo risposte da Israele”. A parlare è il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ed il caso è quello degli attacchi dell’esercito di Tel Aviv alle basi Unifil attualmente sotto il controllo del contingente italiano. Unifil, la rabbia di Antonio Tajani (ANSA FOTO) – Notizie.com“La richiesta di spostarsi dal Libano è stata respinta. – ha continuato Tajani – Non è una scelta italiana stare là, ma delle Nazioni Unite. I nostri soldati non sono terroristi di Hezbollah, è inaccettabile che siano stati attaccati dall’esercito italiano. La situazione è peggiorata, ma i nostri militari non corrono rischi gravi e rimarranno là. Notizie.com - Unifil, la rabbia di Antonio Tajani: “I soldati italiani in Libano non si toccano, non sono Hezbollah” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Il caso degli attacchi di Israele alle basicontrollate dall’Italia incontinua a tenere banco: è stata aperta un’inchiesta. “Iinnon si, nonterroristi di. Attendiamo risposte da Israele”. A parlare è il vicepremier e Ministro degli Esteried il caso è quello degli attacchi dell’esercito di Tel Aviv alle basiattualmente sotto il controllo del contingente italiano., ladi(ANSA FOTO) – Notizie.com“La richiesta di spostarsi dalè stata respinta. – ha continuato– Non è una scelta italiana stare là, ma delle Nazioni Unite. I nostrinonterroristi di, è inaccettabile che siano stati attaccati dall’esercito italiano. La situazione è peggiorata, ma i nostri militari non corrono rischi gravi e rimarranno là.

