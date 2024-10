Sport.quotidiano.net - Tutte le gare del weekend per le giovanili del Pisa Sporting Club

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 - Con l'inizio di ottobre, prende sempre più corpo la stagione del settore giovanile del, con i giovani nerazzurri impegnati in una serie di sfide importanti. In questo fine settimana, mentre le squadre Primavera e Under 17 osserveranno un turno di riposo, i riflettori si sposteranno su altre categorie, tra cui Under 16, Under 15 e le squadre dei più piccoli, dai Pulcini ai Primi Calci. Il centro dell’attenzione sarà Peccioli, dove domenica le formazioni Under 16 e Under 15 delospiteranno i coetanei del Parma nello storico Stadio “Pagni”. La sfida Under 15 aprirà le danze alle ore 12, seguita dall'incontro Under 16 alle 14. Due partite cruciali per il percorso di crescita dei ragazzi, che affronteranno un avversario di grande tradizione calcistica come il Parma.