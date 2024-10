Terribili incidente in Sicilia, morti i genitori di 3 bimbi e un 51enne: chi sono le vittime (Di sabato 12 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale ha causato la morte di tre persone e il ricovero di tre bambini in ospedale. L’evento si è verificato questa mattina sulla strada statale Palermo-Sciacca, in Sicilia. Le vittime includono una coppia di coniugi tunisini residenti nell’Agrigentino e un palermitano. I due tunisini, genitori dei tre bambini attualmente in ospedale, erano Walid M., di 42 anni, e Zina K. M., di 44 anni. Lasciamo i loro figli, di 4, 6 e 8 anni.Leggi anche: Caso Sangiuliano Boccia, rimosso il capo di gabinetto del ministro della Cultura I bambini, che si trovavano sui sedili posteriori della Mercedes dei genitori, sono attualmente in Rianimazione presso l’ospedale Di Cristina di Palermo; i due più grandi sono quelli che hanno subito le conseguenze più gravi. Thesocialpost.it - Terribili incidente in Sicilia, morti i genitori di 3 bimbi e un 51enne: chi sono le vittime Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un tragicostradale ha causato la morte di tre persone e il ricovero di tre bambini in ospedale. L’evento si è verificato questa mattina sulla strada statale Palermo-Sciacca, in. Leincludono una coppia di coniugi tunisini residenti nell’Agrigentino e un palermitano. I due tunisini,dei tre bambini attualmente in ospedale, erano Walid M., di 42 anni, e Zina K. M., di 44 anni. Lasciamo i loro figli, di 4, 6 e 8 anni.Leggi anche: Caso Sangiuliano Boccia, rimosso il capo di gabinetto del ministro della Cultura I bambini, che si trovavano sui sedili posteriori della Mercedes deiattualmente in Rianimazione presso l’ospedale Di Cristina di Palermo; i due più grandiquelli che hanno subito le conseguenze più gravi.

