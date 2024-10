Tvpertutti.it - Tale e Quale Show puntata 11 ottobre: chi ha vinto e prossime esibizioni

(Di sabato 12 ottobre 2024) Venerdì 11è andata in onda la quartadi. Stasera, ad affiancare i tre giudici è arrivata la comica e conduttrice Geppi Cucciari, che con il suo sarcasmo è riuscita a rendere il clima sicuramente più frizzante. Gli 11 concorrenti in gara si sono esibiti in nuove performance, alcune delle quali caratterizzate anche da dei duetti, che rappresentano un'interessante novità di quest'anno. Come di consueto, si sono alternate performance molto intense e commoventi, ad altre decisamente più leggere e quasi comiche, come quella di Carmen Di Pietro, che ha imitato Rosanna Fratello.delladell'11: cosa è successo e commenti Ladell'11diè cominciata con la performance di Roberto Ciufoli che ha cantato «Dove si balla» di Dargen D'Amico.