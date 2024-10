Strage nell'ovile: undici pecore sbranate dai lupi in un attacco notturno (Di sabato 12 ottobre 2024) Chieti - Un branco di lupi devasta una stalla a Cotti, uccidendo undici pecore e ferendone gravemente altre ventiquattro. Proprietario disperato. Un attacco feroce si è consumato nella notte del 10 ottobre nella frazione di Cotti, dove undici pecore sono state brutalmente sbranate all'interno di una stalla. Il raid, condotto da un gruppo di lupi, ha lasciato una scia di distruzione: oltre agli ovini deceduti, altre ventiquattro pecore presentano profonde ferite lacero-contuse, soprattutto sul collo, addome e fianchi, segno della violenza dell'attacco. Le immagini che seguono l'episodio mostrano la desolazione di Nicola Giallonardo, proprietario dell'azienda agricola colpita. Abruzzo24ore.tv - Strage nell'ovile: undici pecore sbranate dai lupi in un attacco notturno Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di sabato 12 ottobre 2024) Chieti - Un branco didevasta una stalla a Cotti, uccidendoe ferendone gravemente altre ventiquattro. Proprietario disperato. Unferoce si è consumatoa notte del 10 ottobrea frazione di Cotti, dovesono state brutalmenteall'interno di una stalla. Il raid, condotto da un gruppo di, ha lasciato una scia di distruzione: oltre agli ovini deceduti, altre ventiquattropresentano profonde ferite lacero-contuse, soprattutto sul collo, addome e fianchi, segno della violenza dell'. Le immagini che seguono l'episodio mostrano la desolazione di Nicola Giallonardo, proprietario dell'azienda agricola colpita.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nassiriya, risarcimento shock per carabiniere: giustizia arriva dopo 21 anni - Cronaca Chieti - 12/10/2024 16:18 - Il Consiglio di Stato riconosce come vittime del terrorismo anche chi non subì lesioni fisiche nell’attentato di Nassiriya. A distanza di quasi ... (abruzzo24ore.tv)

Nicola, l’ultimo artigiano che fa per i pastori scarpe da signori - Nuovo appuntamento con la rubrica Sardinia excellence. Storie, persone che rendono unica l’Isola a cura di Antonio Paolini una delle firme più ... (sardiniapost.it)

Formaggi a latte crudo, i rischi del consumo soprattutto per i bambini - Quali rischi comporta assumere latte crudo, elemento base di numerosi formaggi tipici anche del nostro Paese? Secondo gli esperti del Ministero della Salute e dell'Efsa, il latte crudo può contenere ... (tg24.sky.it)