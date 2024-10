Strage di Bologna attentato delle Br nel manuale per praticanti giornalisti. Bolognesi: “Disinformazione” L’Ordine: “Niente a che fare con il testo” (Di sabato 12 ottobre 2024) La replica: “Si tratta di un'iniziativa editoriale di Agenmedia, con il quale l'Ordine non ha più rapporti da anni. Comprendiamo e condividiamo l'indignazione e l'amarezza dei famigliari delle vittime. La verità sancita dalla giustizia è ben diversa” Repubblica.it - Strage di Bologna attentato delle Br nel manuale per praticanti giornalisti. Bolognesi: “Disinformazione” L’Ordine: “Niente a che fare con il testo” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La replica: “Si tratta di un'iniziativa editoriale di Agenmedia, con il quale l'Ordine non ha più rapporti da anni. Comprendiamo e condividiamo l'indignazione e l'amarezza dei famigliarivittime. La verità sancita dalla giustizia è ben diversa”

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Strage di Bologna - nel manuale per diventare giornalisti è nell’elenco degli attentati delle Brigate Rosse - Il riferimento al 2 agosto 1980 inserito fra il caso Aldo Moro, l’attentato a Vittorio Bachelet e il rapimento del giudice Giovanni D’Urso. Nessun accenno alla matrice neofascista. (Bologna.repubblica.it)

Strage di polli e galline a Bologna : camion incastrato sotto un ponte e scoperchiato - Bologna, 14 settembre 2024 – Strage di polli e galline, questa notte, sotto al ponte dell’uscita 6 della tangenziale in via di Corticella. È stato necessario chiudere via di Corticella dalle 5 del mattino, in entrambi i sensi di marcia, per liberare l’asse viario dalle carcasse dei poveri polli e per recuperare quelli fuggiti via. (Ilrestodelcarlino.it)

Strage di Bologna - tutta la verità sul depistaggio : ecco le carte scomparse - Trovate le informative dell'estate 1980: ipotizzavano legami tra i libanesi e i neofascisti italiani. (Ilgiornale.it)

"Il processo non si basa sulle prove" : Strage di Bologna - la rivelazione di Tiziana Maiolo - Dettero dei fascisti anche a noi del “Manifesto” si figuri. Perché, se fosse vero ciò che sostenete da sempre, i colpevoli di quella strage sarebbero ancora a piede libero. Io sono emiliana, la mia storia politica è socialista. Ho sempre votato per i radicali e poi negli anni sono passata in Forza Italia. (Liberoquotidiano.it)