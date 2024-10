Stellantis: Fratoianni, 'da Tavares no risposte, Elkann sia convocato in parlamento' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Le parole di Tavares non mi sorprendono: il comportamento padronale di chi da anni gestisce male una azienda e che ha capito male e in ritardo la transizione all'elettrico e ora vuole scaricare sui lavoratori. Come sempre". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "Hanno cancellato investimenti, annullato la ricerca, ma hanno preteso - prosegue il leader di SI - fondi pubblici. Hanno perso quote di mercato, stanno condannando a morte i lavoratori e il settore dell'auto in Italia e continuando a pretendere fondi pubblici, senza prendere alcun impegno. Ma se un lavoratore sbagliasse così tanto sul suo posto di lavoro cosa accadrebbe?". "L'Italia è stata benevola con l'industria dell'auto e con l'ex Fiat. Adesso tocca a loro avere senso di responsabilità . Se Tavares non ha le risposte che chiediamo, allora si convochi direttamente Elkann in parlamento. Liberoquotidiano.it - Stellantis: Fratoianni, 'da Tavares no risposte, Elkann sia convocato in parlamento' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Le parole dinon mi sorprendono: il comportamento padronale di chi da anni gestisce male una azienda e che ha capito male e in ritardo la transizione all'elettrico e ora vuole scaricare sui lavoratori. Come sempre". Lo afferma Nicoladi Avs. "Hanno cancellato investimenti, annullato la ricerca, ma hanno preteso - prosegue il leader di SI - fondi pubblici. Hanno perso quote di mercato, stanno condannando a morte i lavoratori e il settore dell'auto in Italia e continuando a pretendere fondi pubblici, senza prendere alcun impegno. Ma se un lavoratore sbagliasse così tanto sul suo posto di lavoro cosa accadrebbe?". "L'Italia è stata benevola con l'industria dell'auto e con l'ex Fiat. Adesso tocca a loro avere senso di responsabilità . Senon ha leche chiediamo, allora si convochi direttamentein

Stellantis : in corso processo formale per successore Tavares nel 2026 - - (Adnkronos) - “E' già in corso il processo formale per identificare il successore di Carlos Tavares, quando lascerà l'incarico al termine del suo mandato di ceo, all'inizio del 2026”. . A confermarlo Stellantis in una nota in cui sottolinea che “questo processo, guidato da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione presieduto da John Elkann, completerà il proprio lavoro entro il ... (Liberoquotidiano.it)