Squalifica Curto, ora l’appello (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Cesena ha scelto di tenere un profilo basso, non ha voluto dire nulla sulle motivazioni (pervenute nella serata di giovedì) che hanno condotto la Fifa a decidere di Squalificare Marco Curto per 10 giornate (poi ridotte a 5). Per quel poco che è dato sapere, la frase del difensore rivolta ad un compagno di squadra "Ignoralo, si sente Jackie Chan", in riferimento all’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-chan sarebbe stata ritenuta discriminante dalla commissione disciplinare della Fifa poichè il solo paragone fra due persone di nazionalità diversa rischia di creare uno stereotipo. Una spiegazione quasi peggiore del danno. Ilrestodelcarlino.it - Squalifica Curto, ora l’appello Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Cesena ha scelto di tenere un profilo basso, non ha voluto dire nulla sulle motivazioni (pervenute nella serata di giovedì) che hanno condotto la Fifa a decidere dire Marcoper 10 giornate (poi ridotte a 5). Per quel poco che è dato sapere, la frase del difensore rivolta ad un compagno di squadra "Ignoralo, si sente Jackie Chan", in riferimento all’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-chan sarebbe stata ritenuta discriminante dalla commissione disciplinare della Fifa poichè il solo paragone fra due persone di nazionalità diversa rischia di creare uno stereotipo. Una spiegazione quasi peggiore del danno.

