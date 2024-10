Sinner batte Machac a Shanghai per 6-4, 7-5, l’azzurro chiude l’anno in testa al ranking ATP, domani alle 10:30 la finale con Djokovic (Di sabato 12 ottobre 2024) Sinner batte il ceco Machac all’ATP Masters 1000 di Shanghai in due set per 6-4 e 7-5: l’azzurro chiuderà l’anno in testa al ranking ATP dopo essersi assicurato matematicamente il primo posto alla guida della classifica, ormai irraggiungibile per Alcaraz, al secondo posto dietro al campione italiano Ilgiornaleditalia.it - Sinner batte Machac a Shanghai per 6-4, 7-5, l’azzurro chiude l’anno in testa al ranking ATP, domani alle 10:30 la finale con Djokovic Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024)il cecoall’ATP Masters 1000 diin due set per 6-4 e 7-5:ràinalATP dopo essersi assicurato matematicamente il primo posto alla guida della classifica, ormai irraggiungibile per Alcaraz, al secondo posto dietro al campione italiano

Sinner batte Machac in 2 set e va in finale contro Djokovic - Il campione olimpico di Parigi 2'024 ha vinto un match in cui ha dominato - al di la' del risultato - il primo set e poi nel secondo, dopo un brutto movimento ha avuto molti problemi fisici. L'intervento del fisioterapista che gli ha praticato un massaggio alla schiena gli ha permesso di continuare, ma nel tie break ha palesato i suoi problemi. (Agi.it)

Atp Shanghai - Sinner batte Machac : è in finale. «Chiudere l’anno da numero 1 era il mio sogno da bambino» - Battuto in due set il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-4 7-5, al termine di una partita tutt'altro che banale dove l’altoatesino ha dovuto riparare al break subito al primo gioco del match, con un bel primo set durato 44 minuti tra grandi giocate, scambi duri, tre break. . Il secondo set scorre. (Gazzettadelsud.it)

Sinner non sbaglia un colpo : batte Machac e vola in finale a Shangai - Un grandissimo Jannik Sinner conquista la finale Tomas Machac al Masters 1000 di Shangai, confermando il suo momento di forma pazzesco e preparandosi a un finale di stagione pressoché perfetto, che con tutta probabilità lo confermerà numero uno al mondo. Servizio e dritto e Sinner salva anche la seconda palla break e sale in vantaggio 5-4 con un errore di Machac. (Thesocialpost.it)